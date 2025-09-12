  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Takip Et

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Haftanın son işlem gününde Avrupa borsaları, karışık seyirle tamamladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,09 değer kaybederek 554,84 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 artışla 7.825,24 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 değer kazanarak 42.566,41 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 değer kaybıyla 23.698,165 ve İngiltere'de 0,15 düşüşle 9.283,29 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 1,173 oldu.

Bahçeli'den Taş Medreseli Ülkücüleri'ne ziyaretBahçeli'den Taş Medreseli Ülkücüleri'ne ziyaretGündem

 

İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zamİstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zamGündem

 

Borsa Haberleri
Borsada hangi hisseler öne çıktı? İşte en çok kazandıran 3 hisse...
Borsada hangi hisseler öne çıktı?
New York borsası günü karışık seyirle kapattı
New York borsası günü karışık seyirle kapattı
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul’dan endeks değişikliği duyurusu
Borsa İstanbul’dan endeks değişikliği duyurusu
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı