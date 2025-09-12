Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Haftanın son işlem gününde Avrupa borsaları, karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,09 değer kaybederek 554,84 puan oldu.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 artışla 7.825,24 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 değer kazanarak 42.566,41 puana çıktı.
Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 değer kaybıyla 23.698,165 ve İngiltere'de 0,15 düşüşle 9.283,29 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 1,173 oldu.