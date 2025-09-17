  1. Ekonomim
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Haftanın üçüncü işlem gününde Avrupa borsaları, karışık seyirle günü tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 düşerek 550,63 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 7.786,98 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,29 azalarak 41.954,98 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 yükselerek 9.208,37 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 artarak 23.359,18 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.33 itibarıyla yüzde 0,09 düşüşle 1,186 seviyesinde işlem gördü.

Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 arttı.

İngiltere'de ise yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,8'de sabit kaldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrail yetkililerine yaptırım uygulanmasını teklif etti.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), yoksul ülkelerin teknolojik olarak arayı kapatması halinde yapay zekanın 2040'a kadar küresel mal ve hizmet ticaretinin değerini yüzde 37 artırabileceğini öngördü.

