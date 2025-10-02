  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Haftanın dördüncü işlem gününde Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,53 artışla 567,6 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,28 artarak 24.422,56 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,13 yükselerek 8.056,63 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yerinde seyrederek 43.078,13 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 9.427,73 puanda kapandı.​​​​​​​

Avro/dolar paritesi TSİ 19.44 itibarıyla yüzde 0,17 düşüşle 1,171 seviyelerinden işlem gördü.

