  3. Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Haftanın ilk işlem gününü Avrupa borsaları karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,07 artarak 572,28 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,73 yükselerek 24.132,41 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 43.223 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalarak 9.701,37 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 düşerek 8.109,79 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.00 itibarıyla yüzde 0,05 değer kaybıyla 1,153 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa’da yatırımcılar İngiltere Merkez Bankasının (BoE) 6 Kasım’da açıklanacak faiz kararına odaklandı.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekim ayında 0,2 puan artarak 50 puana çıktı.

İngiltere'de imalat sanayi PMI ekimde son bir yılda ilk kez artış göstererek 49,7 puana yükseldi.

 

