Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları, Fed'in yarınki faiz kararı beklentileriyle karışık bir seyirle kapandı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 değer kaybederek 577.77 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 gerileyerek 9,642.01 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 düşüşle 8,052.51 puana geriledi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,33 artışla 43,574.5 puan olurken, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,49 artarak 24,162.65 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi TSİ 22.29.15 itibarıyla yüzde 0,07 azalarak 1,163 seviyesinden işlem gördü.
ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki toplantısında, politika faizinde indirime gideceğine ilişkin beklentiler sürerken, Avrupa borsalarında karışık seyir hakim oldu.
Bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da ekim dış ticaret fazlası 16,9 milyar avro gelerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı, ekimde 7 milyon 670 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.