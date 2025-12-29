Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Haftanın ilk işlem gününü Avrupa borsaları karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,09 artarak 589,25 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,05 yükselerek 24.351,12 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 8.112,02 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 azalarak 9.866,53 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,38 değer kaybederek 44.436,01 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,18 düşüşle 1,175 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa borsalarında işlem gören savunma şirketlerinin hisseleri Ukrayna'da savaşın sona erebileceği beklentilerinin ardından düşüş gösterdi. Stoxx Europe'da yer alan havacılık ve savunma endeksi yüzde 1,53 geriledi.