Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, 638,68 puanla yatay seyretti.
Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 artışla 8.078,48 puana yükselirken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 azalarak 25.374,42 puana, İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,21 düşerek 51.759,9 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 10.684,88 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,15 düşüşle 1,138 seviyesinden işlem gördü.
Avrupa piyasaları, Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji arzı ve fiyatları üzerindeki olumsuz etkilerine odaklandı.
Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 2,6 artışla 107 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 2,1 yükselişle 94,5 dolardan alıcı buldu.
İngiltere'de dizelin litre fiyatı 1,99 sterlini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde yükselen uzun vadeli tahvil faizlerinin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını açıkladı.