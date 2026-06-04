Avrupa borsaları günü yükselişe kapattı

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 artışla 624,45 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,60 değer kazanarak 24.944,95, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,15 yükselerek 8.244,29 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 artarak 50.174,36 puandan kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,27 artışla 10.360,32 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,25 yükselişle 1,163 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, piyasalarda bir yanda yapay zeka coşkusu sürerken diğer yanda para politikalarındaki belirsizlikler ve jeopolitik risklerin yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olduğunu belirtti.

Orta Doğu'da İsrail ve Lübnan'dan gelen ateşkes anlaşmasına sadık kalınacağı yönündeki açıklamalar petrol fiyatlarını hafifçe aşağı çekerken ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile hızlı bir anlaşma vadetmesi küresel piyasalarda yakından takip edildi.

Yapay zeka hisselerinde Broadcom freni

Öte yandan, yapay zeka dalgasının lokomotiflerinden ABD'li çip üreticisi Broadcom'un ikinci çeyrek gelir beklentilerini karşılayamaması, teknoloji hisselerine kar satışı getirdi.

Özel yarı iletken pazarında Nvidia gibi rakiplerle mücadele eden Broadcom'un hisseleri ABD'de yüzde 14 değer kaybetti. Bu durum Avrupa'daki yarı iletken üreticilerini de baskıladı. Almanya'nın çip üreticisi Infineon'un hisseleri günü yüzde 3,4 kayıpla DAX endeksinin son sırasında tamamladı.

Çip sektöründeki kar satışlarının ardından yatırımcılar bulut sağlayıcıları ve yazılım şirketlerine yöneldi. Alman yazılım şirketi SAP'nin hisseleri yüzde 5 değer kazanarak DAX endeksini yukarı taşıdı.

DAX endeksinde revizyon

Almanya borsalarında 22 Haziran'dan itibaren geçerli olacak endeks değişiklikleri de açıklandı. Beklentiler doğrultusunda inşaat şirketi Hochtief, DAX 40 endeksine yükseldi. Yapay zeka altyapısına ve veri merkezlerine yönelik yatırımlardan beslenen şirketin yükselişiyle birlikte, Volkswagen’in iştiraki Porsche SE endeksten düşerek orta ölçekli şirketlerin yer aldığı MDax'e geriledi.