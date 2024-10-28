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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde Stoxx Europe 600 endeksinin yüzde 0,41 artışla 520,95 puana çıkmasıyla yükselişle kapanırken, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'daki endeksler de değer kazandı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,41 artışla 520,95 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 artarak 8.285,62, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 19.531,62, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 yükselerek 7.556,94 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,69 artışla 35.016,44 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.45 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazanarak 1,082 seviyesinden işlem gördü.

Stoxx Europe 600'de yer alan medya sektörü hisseleri yüzde 1,6, inşaat sektörü hisseleri de yüzde 2 artarken, petrol ve gaz hisseleri geriledi.

Avrupa piyasaları, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarının ardından Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere odaklandı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in, Almanya'da en az üç fabrikayı kapatmayı ve büyük çaplı işten çıkarmaları planladığı bildirildi.

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