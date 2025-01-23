Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle kapattı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,44 artışla 530,34 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 artarak 8.565,2, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,74 değer kazanarak 21.411,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 yükselerek 7.892,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,72 artışla 36.112,84 puan oldu.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.44 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazanarak 1,043 seviyesinden işlem gördü.