  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,54 artışla 555,42 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artarak 8.768,01, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,26 değer kazanarak 22.798,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 8.189,13 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92 artışla 38.327,72 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,07 değer kaybederek 1,048 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar jeopolitik gerilimlere odaklanırken, özellikle savunma şirketlerine ilgi arttı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi girişimlerine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer aldı.

SPK'dan Türk Traktör'ün sermaye artırımına onaySPK'dan Türk Traktör'ün sermaye artırımına onayŞirket Haberleri

 

Tüpraş'tan kâr payı dağıtımı açıklamasıTüpraş'tan kâr payı dağıtımı açıklamasıŞirket Haberleri

 

Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı
Balsu Gıda'nın halka arz büyüklüğü açıklandı
Balsu Gıda'nın halka arz büyüklüğü açıklandı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı
Borsada geçen hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse belli oldu
Borsada geçen hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse belli oldu
New York borsası karışık seyirle kapandı
New York borsası karışık seyirle kapandı