Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,54 artışla 555,42 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artarak 8.768,01, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,26 değer kazanarak 22.798,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 8.189,13 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92 artışla 38.327,72 puan oldu.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,07 değer kaybederek 1,048 seviyesinden işlem gördü.
Avrupa'da yatırımcılar jeopolitik gerilimlere odaklanırken, özellikle savunma şirketlerine ilgi arttı.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi girişimlerine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer aldı.