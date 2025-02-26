Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,99 değer kazanarak 559,67 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 artışla 8.731,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,32 yükselerek 39.224,71 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,15 değer kazanarak 8.143,92 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,71 artışla 22.794,11 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.42 itibarıyla yüzde 0,143 düşüşle 1,05 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, Avrupa borsaları günü pozitif tamamladı.

Avrupa tarafında kazançlara inşaat ve temiz enerji hisseleri liderlik ederken, Stellantis hisseleri geçen yıl karının yüzde 70 düştüğünü açıklamasının ardından yüzde 4 değer kaybetti.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya’da Tüketici Güven Endeksi, mart ayı için, hane halkının ekonomiye ve siyasi duruma temkinli yaklaşması nedeniyle beklentilerin aksine 2,1 puan azalarak eksi 24,7 puana düştü.

Avrupa Birliği (AB), Çin ve ABD'nin gerisinde kalan sanayisinin rekabetçiliğini artırmak ve karbondan arınmasını desteklemek için temiz üretime 100 milyar avroluk destek sağlanmasını içeren yeni plan hazırladı.

AB ayrıca, üye ülkelerin fosil yakıt ithalatında bu yıl 45 milyar avro tasarruf etmelerini sağlayacak eylem planını duyurdu.