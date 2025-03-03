  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, yatırımcıların savunma harcamalarına yönelik beklentilere odaklanmasıyla haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,07 artışla 563,13 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 artarak 8.871,31, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,64 değer kazanarak 23.147,02, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,09 yükselerek 8.199,71 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,07 artışla 39.069,4 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 1,14 değer kazanarak 1,049 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, savunma harcamalarının artırılacağı yönündeki açıklamalara odaklanırken, özellikle savunma şirketlerine ilgi arttı.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı, şubat ayında yüzde 2,4 seviyesine düştü.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubat ayında 1 puan artarak 47,6 oldu.

Gazprom: Avrupa depolarını doldurmakta zorlanacakGazprom: Avrupa depolarını doldurmakta zorlanacakEnerji

 

6,3 milyar TL kâr payı dağıtımı öneren Sabancı, temettü geleneğini 23. yıla taşıdı6,3 milyar TL kâr payı dağıtımı öneren Sabancı, temettü geleneğini 23. yıla taşıdıŞirket Haberleri

 

Borsa Haberleri
İlk sıra bu ay değişti! İşte aracı kurumların en çok tercih ettiği hisseler...
İşte aracı kurumların en çok tercih ettiği hisseler...
New York borsası haftaya yükselişle başladı
New York borsası haftaya yükselişle başladı
Şampiyonluk yarışı borsaya yansıdı: Fenerbahçe yükseldi, Galatasaray çakıldı
Şampiyonluk yarışı borsaya yansıdı: Fenerbahçe yükseldi, Galatasaray çakıldı
Borsada geçen haftanın en çok kazandıran 3 hissesi
Borsada geçen haftanın en çok kazandıran 3 hissesi
Trump-Zelenskiy kavgası sonrası New York borsası yükselişle kapandı
Trump-Zelenskiy kavgası sonrası New York borsası yükselişle kapandı
Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı
Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı