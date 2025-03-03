Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları, yatırımcıların savunma harcamalarına yönelik beklentilere odaklanmasıyla haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,07 artışla 563,13 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 artarak 8.871,31, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,64 değer kazanarak 23.147,02, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,09 yükselerek 8.199,71 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,07 artışla 39.069,4 puan oldu.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 1,14 değer kazanarak 1,049 seviyesinden işlem gördü.
Avrupa'da yatırımcılar, savunma harcamalarının artırılacağı yönündeki açıklamalara odaklanırken, özellikle savunma şirketlerine ilgi arttı.
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı, şubat ayında yüzde 2,4 seviyesine düştü.
Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubat ayında 1 puan artarak 47,6 oldu.