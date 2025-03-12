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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD'nin yeni vergilerine odaklandığı günde yükselişle kapandı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,81 artışla 541,25 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 artarak 8.540,97, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,56 değer kazanarak 22.676,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 yükselerek 7.988,96 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61 artışla 38.307,11 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,07 değer kaybederek 1,091 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD'nin yeni tarifelerine ilişkin gelişmelere ve ticari konularda artan gerilimlere odaklandı.

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25'lik gümrük vergisi bugün yürürlüğe girdi.

Söz konusu tarifelere Avrupa Birliği'nden (AB) misilleme gelirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tarife uygulamasına karşılık 26 milyar avro değerinde karşı önlemler aldıklarını açıkladı.

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