Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,79 artışla 550,94 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 artarak 8.680,29, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,73 değer kazanarak 23.154,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 yükselerek 8.073,98 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 artışla 39.022,4 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,31 yükselişle 1,091 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini gösteren veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımlarıyla pozitif seyir öne çıkarken, Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bugün açıkladığı ara dönem Ekonomik Görünüm raporunda, ticaret savaşları ve belirsizlikler nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin bu yılki büyüme tahminini yüzde 0,1 aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,1'e düşürdü.

OECD, ABD ekonomisinde bu yılki büyümenin yüzde 2,2 büyümenin 2026'da yüzde 1,6 seviyesine yavaşlayacağını tahmin ederken, Çin ekonomisinin bu yıl ve 2026'da sırasıyla yüzde 4,8 ve yüzde 4,4 büyüyeceğini öngördü.

Kurum, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 1 ve gelecek yıl yüzde 1,2 büyüyeceği tahminini paylaştı ancak Almanya ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,7’den yüzde 0,4’e düşürdü.

ABD tarafında ise bugün açıklanan verilere göre, ülkede perakende satışlar, şubatta aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.