Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,67 artışla 552,59 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 artarak 8.663,8, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,08 yükselerek 8.108,59 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,06 artışla 39.384,95 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise Ifo İş Ortamı Güven Endeksi'nin Alman şirketlerin mevcut durumdan memnun ve gelecekteki işleri konusunda daha iyimser olmasının etkisiyle yükselmesinin ardından günü yüzde 1,13 değer kazanarak kapattı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,093 yükselişle 1,081 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikalarının yansımaları ve jeopolitik gelişmeler izlenirken, Ifo İş Ortamı Güven Endeksi'nin yükselmesi kıta pay piyasalarında yükselişe öncülük etti.

Almanya’da şubatta 85,3 olan sanayi ve ticarete ilişkin Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, bu ay 86,7 puana yükseldi.

Donald Trump'ın gümrük tarifeleri yatırımcıların odağında

Yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifelerinin kapsamını ve genişliğini değerlendirmeye odaklanırken, tarifelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın 2 Nisan'da açıklanması planlanan karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik yaklaşımını daralttığı, belirli ülkelere tarifeler uygulanırken muhtemelen bazı sektörlere yönelik tarifelerin kapsam dışı bırakılacağı aktarıldı.

Analistler, söz konusu muafiyet açıklamasının ABD yönetiminin ticaret konusunda daha dengeli ve pazarlık edilebilir bir strateji izleyebileceğine yönelik sinyaller verdiğini belirterek, ülkedeki ve dünyadaki ticaret zinciri için açıklamanın olumlu algılandığını söyledi.

Şirket hisselerinde ise Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer'in hisseleri, ABD'de tartışmalı ot öldürücü glifosat nedeniyle bir davacıya 2,1 milyar dolar ödemesine hükmedilmesinin ardından dün yüzde 7’lik değer kaybını telafi ederek bugün yüzde 5,18 yükseldi.

Almanya merkezli yazılım şirketi SAP'ın hisseleri yapay zeka ivmesiyle yüzde 1,33 arttı. Şirketin piyasa değeri 320 milyar avroya yükselerek, Avrupa'nın en değerli şirketi olarak yeni elde ettiği konumunu genişletti. SAP'ın piyasa değeri dün Danimarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk'i geride bırakmıştı.

Enerji şirketi Shell’in hisseleri, 2028'e kadarki yıllık harcamalarını 20-22 milyar dolar seviyesine indirmeyi ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışlarını 5 yıl içinde yüzde 4-5 büyütmeyi planladığını duyurmasının ardından bugün yüzde 1,4 artış gösterdi.