Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 3,7 değer kazanarak 487,28 puana çıktı. Kazançlara otomotiv, ilaç ve lüks tüketim şirketlerinin hisseleri liderlik etti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,04 artışla 7.913,25 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,83 yükselerek 7.126,02 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 4,53 değer kazanarak 20.562,73 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 4,73 artışla 34.277,09 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 2,1 artışla 1,119 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD ve Çin'in tarife restleşmesinin yansımaları sürerken, Avrupa piyasaları günü keskin yükselişle tamamladı. ABD Başkanı Trump'ın Çin hariç diğer ülkeler için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğu ve bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanacağını açıklamasıyla, Avrupa borsalarında pozitif seyir öne çıktı.

Trump'ın kararının ardından, Avrupa Birliği, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı hazırladığı tedbirleri 90 gün için askıya alacağını duyurdu.