Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,53 artışla 523,19 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artarak 8.417,34, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 22.271,67, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselerek 7.573,76 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 artışla 37.465,52 puandan işlem gördü.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 1,139 oldu.

Avrupa'da yatırımcılar, bu hafta açıklanacak Almanya ve Fransa'nın büyüme ve enflasyon verileri ile HSBC, BP, Deutsche Bank ve Shell gibi şirketlerin bilançolarına odaklandı.