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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,67 artışla 536,43 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,17 artarak 8.596,35, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,62 değer kazanarak 23.086,65, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,33 yükselerek 7.770,48 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,92 artışla 38.327,94 puandan işlem gördü.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.50 itibarıyla yüzde 0,28 yükselişle 1,132 oldu.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalabileceği beklentilerini olumlu karşıladı.

Çin, ABD ile ticari sorunların müzakere edilebileceği yönünde açıklamalarda bulundu.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,2 seviyesinde sabit kaldı.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda son 3 yılın en hızlı artışını göstererek 49 puan oldu.

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