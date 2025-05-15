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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, savunma hisselerindeki yükseliş ve beklentileri aşan büyüme verilerinin etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,56 artışla 546,95 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 artarak 8.633,75, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 23.695,59 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükselerek 7.853,47 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,15 artışla 40.418,82 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.33 itibarıyla yüzde 0,054 yükselişle 1,118 oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve tarife belirsizlikleri nedeniyle yön arayışı sürerken, Avrupa borsalarının kapanışında pozitif seyir hakim oldu.

Avrupa borsalarındaki kazançlara savunma hisselerindeki yükseliş liderlik etti. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ine çıkarma hedefini desteklediğini söylemesinin ardından savunma hisseleri değer kazandı.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi. İngiltere, G7 ülkeleri arasında bu dönemde en hızlı büyüyen ülke olarak öne çıktı.

Avro Bölgesi'nde ilk çeyreğe ilişkin büyüme ise yüzde 0,3 olarak açıklandı.

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