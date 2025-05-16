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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü dış ticaret fazlası verisi eşliğinde yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,42 artışla 549,26 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 artarak 8.684,56, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 23.767,43 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 yükselerek 7.886,69 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 artışla 40.656,26 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,42 düşüşle 1,114 oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve ABD'nin ticaret politikaları nedeniyle karışık seyir hakim olurken, Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa tarafında bugün açıklanan verilere göre, AB mart ayında 35,3 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

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