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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,09 artışla 548,44 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 artarak 8.787,02, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak 24.091,62, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 yükselerek 7.763,84 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 artışla 40.074,47 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.31 itibarıyla yüzde 0,61 düşüşle 1,137 oldu.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 1,9 seviyesine geriledi.

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik nisanda yüzde 6,2 oldu.

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