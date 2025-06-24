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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

İsrail ile İran arasında ateşkesin sağlandığının duyurulmasının ardından Avrupa borsaları yükselişle kapandı.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,11 artışla 540,98 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 artarak 8.758,99, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 23.641,58, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 yükselerek 7.615,99 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,63 artışla 39.474,46 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19:22 itibarıyla yüzde 0,32 yükselişle 1,161 oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve İran arasında ateşkesin sağlandığını duyurmasının ardından Avrupa piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Küresel ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre Çin'in üretimindeki sert düşüşün etkisiyle yüzde 3,8 azalarak 158,8 milyon ton oldu.

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, faiz indirimleri ve hükümetin büyük mali paketinin şirketlerin gelecekteki işleri konusunda daha iyimser olmasını sağlamasıyla haziranda 88,4 puana yükseldi.

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