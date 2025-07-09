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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, ABD-AB ticaret anlaşması beklentileriyle günü yükselişle kapattı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,73 değer kazanarak 549,71 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,44 artışla 7.878,46 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 yükselişle 24.521,93 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,59 artarak 40.821,31 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 artarak 8.867,02 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,145 düşüşle 1,171 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden ticaret gerilimini yeniden tırmandırmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Avrupa tarafında ise Avrupa Birliği ve ABD arasında ticaret anlaşması sağlanabileceğine ilişkin beklentilerle, piyasalar pozitif seyirle günü tamamladı.

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