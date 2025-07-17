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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününde yükselişle kapandı.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,96 değer kazanarak 547,03 puan oldu. Teknoloji hisseleri ortalama yüzde 2,08 değer kazandı.

Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,51 artışla 24.370,93 puandan, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,29 yükselişle 7.822 puandan kapandı.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi 0,52 artışla 8.972,64 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92 değer kazanarak 40.128,7 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,30 azalışla 1,16 seviyesinde bulunuyor.

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