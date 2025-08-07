  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları haftanın dördüncü işlem gününde İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,92 değer kazanarak 546,05 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,12 yükselişle 24.192,5, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93 artarak 41.392,99 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 değer kazanarak 7.709,32 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 düşüşle 9.100,77 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,13 düşüşle 1,164 oldu.

ABD'nin bugün yürürlüğe giren karşılıklılık esasına dayanan ve ülkelere göre değişen oranlarda uygulanacak tarifelerinin yansımaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün ithal çiplere ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 seviyesinde gümrük vergisi getireceklerine ilişkin açıklamaları küresel piyasalarda yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürüyor.

Avrupa tarafında ise bugün gözler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faiz kararına ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin sözlü yönlendirmelerine çevrildi.

BoE'nin politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4'e indirmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bailey, enflasyonda geçici bir artış olabileceğine dikkati çekerek, "Politika faizinin patikası, aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Ancak, yine de faizin gidişatı konusunda şu anda gerçek bir belirsizlik olduğunu söylemeliyim. Bu patika daha belirsiz hale geldi. Politika faizini çok hızlı veya çok fazla düşürmememiz, önemli olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Analistler, BoE'nin kasımda bir faiz indirimi daha yapabileceğini düşünüyor.

VakıfBank’ın finansman desteği ilk kez 3 trilyon lirayı aştıVakıfBank’ın finansman desteği ilk kez 3 trilyon lirayı aştıŞirket Haberleri

 

TİGEM'den 27 milyon liralık satışTİGEM'den 27 milyon liralık satışEkonomi

 

Borsa Haberleri
Yabancı aralıksız 6 haftadır hisse alıyor
Yabancı aralıksız 6 haftadır hisse alıyor
Gayrimenkul sertifikasında talep toplama için yarın son
Gayrimenkul sertifikasında talep toplama için yarın son
Borsa, 11 bin puanın üzerini gördü
Borsa, 11 bin puanın üzerini gördü
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı