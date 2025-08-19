  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Haftanın ikinci işlem gününü Avrupa borsaları yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,69 artışla 557,81 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 artarak 9.189,22, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45 değer kazanarak 24.423,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 yükselerek 7.979,08 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,89 artışla 43.021,22 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,01 yükselişle 1,166 oldu.​​​​​​​

Avrupa piyasaları, dün ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla Washington'da yapılan görüşmeyi olumlu karşıladı.

Saat verildi: Evde, işte, sokakta herkes etkilenecek! Kadıköy, Esenler, Beykoz, Sarıyer, Esenyurt...Saat verildi: Evde, işte, sokakta herkes etkilenecek! Kadıköy, Esenler, Beykoz, Sarıyer, Esenyurt...Gündem

 

Furkan Bölükbaşı’nın hesabının kimin talebiyle kapandığı belli olduFurkan Bölükbaşı’nın hesabının kimin talebiyle kapandığı belli olduGündem

 

Borsa Haberleri
New York borsası güne karışık seyirle başladı
New York borsası güne karışık seyirle başladı
Borsada bu şirketler ön plana çıkabilir! "Yıl bitmeden yeni rekor görme ihtimali çok yüksek”
Borsada bu şirketler ön plana çıkabilir!
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
New York borsası günü yatay seyirle kapattı
New York borsası günü yatay seyirle kapattı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı