Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Haftanın ilk işlem gününde  Avrupa borsaları İtalya dışında yükselişle tamamladı.


Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 artışla 555,53 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artarak 9.299,84, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 değer kazanarak 23.745,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 7.880,87 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,22 düşüşle 42.554,4 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 1,173 oldu.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0,2 puan artarak 95,5'e çıktı.

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu, 2030'a kadar idari işlerde 4 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu. 

