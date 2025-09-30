  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,48 artışla 558,18 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 artarak 9.350,43, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 23.880,72, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 yükselerek 7.895,94 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 42.725,32 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 1,176 oldu.

Almanya'da ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle, Almanya'da enflasyon oranı bu yıl art arda ikinci ay yükseldi.

ECB Başkanı Lagarde: ABD'nin vergilerine rağmen Avrupa ekonomisi güçlü duruyorECB Başkanı Lagarde: ABD'nin vergilerine rağmen Avrupa ekonomisi güçlü duruyorKüresel Ekonomi

 

Borsa İstanbul'dan 2 hisseye kredili işlem yasağıBorsa İstanbul'dan 2 hisseye kredili işlem yasağıEkonomi

 

Borsa Haberleri
Borsa İstanbul 7 hisseyi halka arz endeksinden çıkardı
Borsa İstanbul 7 hisseyi halka arz endeksinden çıkardı
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Ciner'in Park Elektrik şirket hissesi taban oldu!
Ciner'in Park Elektrik şirket hissesi taban oldu!