Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, Fransa borsasının güçlü performansı sayesinde yüzde 0,69 artışla 571,66 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artarak 9.436,09 Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,38 değer kazanarak 24.272,19, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,38 yükselerek 8.188,59 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,13 artışla 42.374,18 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.52 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 1,168 oldu.

Yatırımcılar ABD-Çin arasındaki giderek artan ticaret anlaşmazlığına odaklandı

Yatırımcılar bu hafta ABD-Çin arasındaki giderek artan ticaret anlaşmazlığına odaklanırken, Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün telefon görüşmesi yapacağına yönelik haberleri olumlu karşıladı.

Amerikan Axios haber sitesinde yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılan habere göre, Trump ile Putin telefon görüşmesi yapacak.

Trump-Putin telefon görüşmesinin, ABD Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin hemen öncesinde olması dikkati çekerken, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik öncelikli başlıkları gündeme taşıması bekleniyor.

Öte yandan, Fransa'da muhalefet tarafından Sebastien Lecornu hükümetine karşı verilen 2 gensoru önergesi reddedildi.

Analistler, finansal piyasaların "umut ve temkin" arasında dalgalandığını belirterek, Washington ve Pekin arasındaki ticaret gerginliğinde tonun daha agresif hale gelmesinin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Altın ons fiyatı rekor yeniledi

Altının ons fiyatı spot piyasada 4 bin 270 dolara ulaşarak rekor yeniledi.

Analistler, yatırımcıların ABD-Çin arasındaki artan ticaret gerginliği ve ABD hükümetinin kapanması nedeniyle güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldiklerini belirterek, merkez bankalarının alımlarının da altın piyasasında önemli bir fiyat belirleyicisi olduğunu kaydetti.

Bu arada, altının ons fiyatı, ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, düşen enflasyon oranıyla agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, zayıflayan ABD dolarından kaynaklanan güvenli liman talebi ve güçlü ETF girişlerinin etkisiyle yılbaşından bu yana yüzde 60'ın üzerinde değer kazandı.