Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Haftanın ilk işlem gününü Avrupa borsaları yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,03 artışla 572,1 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 artarak 9.403,57, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,8 değer kazanarak 24.258,8, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 yükselerek 8.206,07 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,52 artışla 42.392,36 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.27 itibarıyla yerinde seyrederek 1,165 oldu.

