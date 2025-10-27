  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Haftanın ilk işlem gününü Avrupa borsaları yükselişle kapattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,22 artışla 577,03 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak 9.653,82 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,28 artarak 24.308,78 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 yükselerek 42.911,57 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 artışla 8.239,18 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.01 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 1,164 düzeyinde seyrediyor.

Avrupa piyasalarında yatırımcıların odağında ECB'nin bu hafta açıklayacağı faiz kararı bulunurken, bankanın para politikası toplantısında 3 temel politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.


Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirketlerin gelecek aylara ilişkin beklentilerinin iyileşmesinin etkisiyle ekimde yükseldi.

Borsa Haberleri
Bankalarla düştü: Borsa İstanbul'da yüzde 1'e yakın kayıp
Bankalarla düştü: Borsa İstanbul'da yüzde 1'e yakın kayıp
Ecogreen halka arzına 8,94 kat talep
Ecogreen halka arzına 8,94 kat talep
Borsada bayram haftası düzeni: Takas tarihlerine dikkat!
Borsada bayram haftası düzeni: Takas tarihlerine dikkat!
ABD-Çin gerilimi azaldı: Tokyo borsası rekor tazeledi
ABD-Çin gerilimi azaldı: Tokyo borsası rekor tazeledi
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı
Borsada geçen hafta en çok kazandıran hisseler belli oldu: İşte yatırımcısını güldüren 3 hisse
Borsada geçen hafta en çok kazandıran hisseler belli oldu