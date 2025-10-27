Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Haftanın ilk işlem gününü Avrupa borsaları yükselişle kapattı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,22 artışla 577,03 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak 9.653,82 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,28 artarak 24.308,78 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 yükselerek 42.911,57 puana ulaştı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 artışla 8.239,18 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi TSİ 21.01 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 1,164 düzeyinde seyrediyor.
Avrupa piyasalarında yatırımcıların odağında ECB'nin bu hafta açıklayacağı faiz kararı bulunurken, bankanın para politikası toplantısında 3 temel politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirketlerin gelecek aylara ilişkin beklentilerinin iyileşmesinin etkisiyle ekimde yükseldi.