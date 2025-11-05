  1. Ekonomim
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, ABD borsalarındaki toparlanmanın desteğiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,25 artışla 572,03 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 değer kazanarak 9.777,08 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,42 artarak 24.048,87 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41 yükselerek 43.458,49 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 artışla 8.074,23 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,009 düşüşle 1,148 düzeyinde seyrediyor.

İşgücü piyasası verileri

Avrupa piyasalarında yatırımcıların odağında ABD'den gelen işgücü piyasası verileri ve yapay zeka ile ilgili hisse senetleri ve teknoloji şirketlerinde yüksek değerlemeler vardı.

ABD, tarihinin en uzun hükümet kapanmasını yaşarken, bu durum ekonomik veri akışında gecikmelere yol açmayı sürdürüyor.

Ekonominin durumuna ilişkin daha fazla ipucu arayan yatırımcılar alternatif göstergeleri yakından izliyor.

Ülkede bugün ABD’de ADP tarafından açıklanan veriler, özel sektör istihdamının ekimde 42 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttığını gösterdi.

Analistler, özel sektör istihdamında ekim ayında yaşanan toparlanmanın iş gücü piyasasının zayıfladığına dair endişeleri bir miktar yatıştırdığını belirtti. Veriler, faiz indirimi beklentilerini azaltırken, aynı zamanda güçlü bir ekonomiyi de yansıttı.

Şirket hisselerinden Alman lüks otomobil üreticisi BMW’nin hisseleri otomotiv bölümündeki faaliyet kar marjının yılın üçüncü çeyreğinde analistlerin beklediğinden biraz daha fazla artmasının ardından bugün yüzde 6,9 değer kazandı.

