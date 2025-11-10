  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,42 artışla 572,82 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 artarak 9.787,15, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,65 değer kazanarak 23.959,99, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 yükselerek 8.055,51 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,28 artışla 43.895,67 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.41 itibarıyla yüzde 0,12 düşüşle 1,155 oldu.

Avrupa piyasaları, dün ABD Senatosu'nda Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmasını olumlu karşıladı.

Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
New York borsası güne yükselişle başladı
New York borsası güne yükselişle başladı
Wall Street analistleri 2026’dan umutlu: Şirket kârları borsayı yeni zirveye taşıyacak
Wall Street analistleri 2026’dan umutlu: Şirket kârları borsayı yeni zirveye taşıyacak
Asya borsaları, ABD'de hükümetin açılacağına dair olumlu gelişmelerle yükseldi
Asya borsaları, ABD'de hükümetin açılacağına dair olumlu gelişmelerle yükseldi
Haftaya yükselişle endeks günün ilk yarısında geriledi
Haftaya yükselişle endeks günün ilk yarısında geriledi
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı