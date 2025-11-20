  1. Ekonomim
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Haftanın dördüncü işlem gününü Avrupa borsaları yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,4 artışla 563,94 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 artarak 9.527,65, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 23.278,85, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 yükselerek 7.981,07 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 artışla 42.917,64 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,03 düşüşle 1,153 oldu.

Avrupa piyasaları, çip üreticisi Nvidia'nın beklentilerden olumlu gelen bilançosuna odaklandı. Nvidia'nın dün piyasa kapanışı sonrası açıkladığı finansal sonuçları piyasalardaki yapay zeka balonu endişesini yatıştırdı.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 düştü.

