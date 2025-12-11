Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,55 değer kazanarak 581.34 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 artışla 9,703.16 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 yükselerek 8,085.76 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,54 değer kazanarak 43,702.01 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,68 artarak 24,294.61 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.22 itibarıyla yüzde 0,52 artışla 1.176 seviyesinden işlem gördü.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekerken, Fed'in politika metninde, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı hızda genişlediğine, bu yıl istihdam artışının yavaşladığına ve işsizlik oranının eylül ayına kadar hafifçe yükseldiğine işaret edildi.

Avrupa tarafında yatırımcıların odağına Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankasının 18 Aralık'taki politika faiz kararları yerleşti.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'nın ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkenin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ABD'nin gümrük vergilerinin de kısmi yükü nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Buna göre Enstitü, bu yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,2’den 0,1’e düşürdü. Ifo, ekonominin 2026 ve 2027’de sırasıyla yüzde 0,8 ve 1 büyümesini bekliyor.