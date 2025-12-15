Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,74 değer kazanarak 582.54 puan oldu. Banka hisseleri ortalama yüzde 1,79 değer kazandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,06 artışla 9,751.31 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 yükselerek 8,124.88 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 1,39 değer kazanarak 44,166.96 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,18 artarak 24,229.91 puana çıktı.

Avro ve dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,111 artışla 1.175 seviyesinden işlem gördü.

Jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında

Avrupa tarafında yatırımcıların odağında jeopolitik gelişmeler vardı. Ukrayna’da ateşkes ve barış sağlanması çabaları kapsamında dün Berlin’de görüşmeler başlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy başkanlığında Ukraynalı heyet ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile yaptığı müzakereler bugün devam etmişti.

Zelenskiy, bu akşam Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelecek. Daha sonra aralarında Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bazı Avrupa liderlerinin yer alacağı zirve gerçekleştirilecek.

Hem Ukrayna hem de Avrupalılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu planı kısmen Moskova'nın istek listesi olarak eleştirmişti. Trump’ın planında en hassas noktaların güvenlik garantileri ve olası toprak tavizleri olduğu belirtiliyor. Ayıca perşembe günü Brüksel'de yapılacak zirvede, Ukrayna'ya finansman sağlanması konusu ele alınacak. Bu kapsamda, Kiev'e 210 milyar avroluk kredi sağlamak için dondurulmuş milyarlarca dolarlık Rus varlıklarının kullanılması da Avrupa Birliği’nin (AB) gündeminde yer alıyor.

Bu gelişmelerden sonra Avrupa savunma hisseleri düşüş gösterdi. Alman silah üreticisi Rheinmetall hisseleri yüzde 2,8, Renk hisseleri de yüzde 1,60 düştü. Silah tedarikçisi Hensoldt hisseleri de 1,37 değer kaybetti.

Analistler, yatırımcıların ABD’de yarın açıklanacak ekim ve kasım ayı istihdam raporuna odaklanacağını belirtti. Raporlar, sonbaharda yaşanan ABD hükümeti kapanması nedeniyle ertelenmişti. ABD kasım ayı tüketici fiyat endeksi perşembe günü açıklanacak.

Bu hafta, Avrupa Merkez Bankası (ECB, İngiltere Merkez Bankası (BoE), Riksbank ve Norges Bank da 2025 yılı için son para politikası kararlarını açıklayacak.