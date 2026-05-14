Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,76 değer kazanarak 616,05 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,32 artışla 24.456,26, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15 yükselerek 50.050,27, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46 değer kazanarak 10.372,93 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 artarak 8.082,27 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.14 itibarıyla yüzde 0,28 düşüşle 1,168 seviyesinden işlem gördü.

Piyasaların odağında ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmeleri yer alırken, Trump, Şi'nin İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu söylediğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise ülkesinin İsrail ile birlikte İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin yaşandığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasında Çin'in, ABD'den daha fazla çıkarı olduğunu, bu yüzden Washington'a destek vereceklerine inandığını belirtti.

İngiltere'de ise son günleri istifa çağrılarıyla geçiren Başbakan Keir Starmer dün istifa etmeyeceğini açıkladı. İngiltere'de 7 Mayıs'taki yerel seçimlerde büyük yenilgi alan Starmer'a istifa çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Wes Streeting ise bugün hükümetteki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Streeting'in Starmer'a karşı İşçi Partisi liderliği için aday olmayı planladığı gündeme gelmişti ancak mektubunda resmi bir adaylık açıklamasında bulunmadı.

Makro ekonomik tarafta bugün açıklanan verilere göre İngiltere ekonomisi bu yılın ocak-mart döneminde çeyreklik bazda yüzde 0,6 büyüme gösterdi.