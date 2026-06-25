Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,80 artışla 640,21 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 artarak 10.529,892, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,03 değer kazanarak 24.994,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 yükselerek 8.431,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,28 artışla 51.782,91 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 1,137 oldu.

Uluslararası piyasalarda Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 1,137 seviyesinde işlem gördü.

Küresel piyasalardaki pozitif seyre, ABD'li bellek çipi üreticisi Micron'un beklentilerin üzerindeki çeyrek dönem karları ve güçlü gelecek öngörüleri yön verdi.

Micron'un oluşturduğu iyimserlik, Avrupa yarı iletken sektörüne de yansıdı. DAX endeksinde işlem gören Infineon yüzde 3,1, MDax'taki Suss Microtec ise yüzde 5 değer kazandı.

Günün en dikkat çekici hisse hareketi ise Alman ilaç ve tarım kimyasalları şirketi Bayer'de yaşandı. ABD’de Yüksek Mahkeme’nin "Roundup" adlı yabani ot ilacıyla ilgili davada şirket lehine verdiği karar, hukuki risklerin büyük ölçüde azalacağı beklentisini doğurdu. Bu gelişmeyle Bayer hisseleri yüzde 19'a yakın artarak şubat ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.