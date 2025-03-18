Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,59 artışla 554,18 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 artarak 8.705,23, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,03 değer kazanarak 23.393,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselerek 8.114,57 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,31 artışla 39.533,71 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,21 yükselişle 1,094 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikalarının yansımaları ve jeopolitik gelişmeler izlenirken, Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsalarındaki pozitif seyirde, Almanya'da Federal Meclis'in yüksek savunma harcamalarının önünü açmak için uzun süredir devam eden borç kurallarına muafiyet getiren ve 500 milyar avroluk bir altyapı ve iklim fonunun kurulmasını sağlayacak mali paketi onaylaması etkili oldu.

Federal Meclis'te oylanan teklifin, Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi'nden (Bundesrat) de geçmesi gerekiyor. Bundesrat'ta 21 Mart'ta teklifin oylanması öngörülüyor.

Yapılan anayasa değişikliğine göre, ülkenin savunması için yapılacak büyük harcamalar borç freni uygulamasının dışında tutulacak. Ayrıca altyapı ve iklim hedeflerine ulaşmak için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulmasına imkan sağlanacak. Meclis, aldığı kararla Avrupa'nın en büyük ekonomisini canlandıracak ve Avro Bölgesi'nde büyümeyi teşvik edecek büyük bir borçlanma artışını onaylamış oldu.

Almanya'da yatırımcı güveni, ülkede maliye politikasında değişim ve altyapı paketi beklentisiyle martta öngörülerin üzerinde yükseldi.

Avrupa tarafında bugün açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği (AB), ocak ayında 5,4 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bugün yayımladığı analizinde, ABD'nin başlattığı ticaret savaşı nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e, gelecek yılki beklentisini ise yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye indirdi.