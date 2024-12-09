Avrupa borsaları haftanın ilk gününü karışık seyirle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,14 artarak 521,22 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 8.352,08 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 artışla 7.480,14 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,19 azalarak 20.345,96 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,55 gerileyerek 34.559,83 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,05 artışla 1,057 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden kaynaklı jeopolitik gelişmelere ve Çin siyasi liderliğinin ekonomik durumun iyileştirilmesi için 2025'te "daha aktif bütçe ve gevşek para politikası" izlenmesi çağrısında bulunmasına odaklandı.

Avro Bölgesi'nde kasımda eksi 12,8 puan olan yatırımcı güven endeksi aralıkta eksi 17,5'e geriledi. Böylece, endeks geçen yılın kasım ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel mal ticaretinin 2024'ün son çeyreğinde ılımlı toparlanmasının beklendiğini ancak politik belirsizliklerin ortaya çıktığını bildirdi.