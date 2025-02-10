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Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,58 artışla 545,92 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,77 artarak 8.767,8, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 21.911,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 yükselerek 8.006,22 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 37.242,17 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 0,17 değer kaybederek 1,03 seviyesinden işlem gördü.

Trump, dün, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirileceğini duyurdu.

Avrupa'da gaz fiyatları, hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi ve depolardaki gaz miktarının azalmasıyla son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, bugün mart vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı bugün yüzde 4 civarında artışla 58,75 avroyu gördü.

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