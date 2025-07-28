  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları haftaya İtalya hariç düşüşle başladı
Takip Et

Avrupa borsaları haftaya İtalya hariç düşüşle başladı

Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD-AB ticaret anlaşmasını olumsuz karşılamasıyla haftaya İtalya hariç düşüşle başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları haftaya İtalya hariç düşüşle başladı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,22 değer kaybederek 548,76 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,02 düşerek 23.970,36 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 değer kaybıyla 7.800,88 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 gerileyerek 9.081,44 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,01 artarak 40.732,34 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.36 itibarıyla yüzde 1,17 düşüşle 1,16 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında sağlanan ticaret anlaşmasını olumsuz karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB'nin otomobil ve diğer ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıklamıştı.

AB ile çerçeve ticaret anlaşması konusunda uzlaştıklarını kaydeden Trump, AB'nin ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı ve ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı kabul ettiğini belirtmişti.

Ayrıca AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini açıklayan Trump, AB pazarının ABD ürünlerine tamamen açılacağını söylemişti.

THY'nin Halep uçuşları yeniden başlıyor: Açılışa özel fiyat kampanyasıTHY'nin Halep uçuşları yeniden başlıyor: Açılışa özel fiyat kampanyasıEkonomi

 

ABD ve Çin'in ticaret görüşmelerinin üçüncü turu başladıABD ve Çin'in ticaret görüşmelerinin üçüncü turu başladıEkonomi

 

Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da hangi hisseler kazandırdı? İşte en çok yükselen ve düşenler
Borsa İstanbul'da hangi hisseler kazandırdı?
New York borsası haftayı yükselişle kapattı
New York borsası haftayı yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı