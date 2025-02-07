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Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, beklentilerin altında kalan ABD tarım dışı istihdam verileri sonrası haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapattı
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Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 azalarak 542,43 puana indi.

Otomobil üreticilerin şirketlerinin hisseleri bugünkü satışlarla ortalama yüzde 1,6’ın üzerinde düşüş gösterirken, bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı. Teknoloji şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 0,98 değer kaybetti.

Fransa'da, CAC 40 endeksi yüzde 0,53 azalışla 7.973.03 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53 düşüşle 21.787 puana geriledi.

İngiltere'de, FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 kayıpla 8.700,53 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 değer kaybederek, 37.055,70 puana düştü.

Bu arada, DAX 40 endeksinin bugün rekor yenileyerek tarihinde ilk kez 21.945 puan üzerine çıkması dikkati çekti. Endeks yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 10 yükseldi.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,65 azalarak, 1,031 seviyelerinde işlem gördü.

Öte yandan, Avrupa borsalarındaki yatırımcıların odağında, ABD'nin gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirket kazançları, para politikası ve önemli ABD istihdam verileri vardı.

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4'e geriledi. Piyasalarda tarım dışı istihdam verisinin 169 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

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