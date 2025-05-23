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Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın AB’ye yüzde 50 gümrük tarifesi önerisi sonrası Avrupa borsaları haftayı sert düşüşlerle kapattı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,93 değer kaybıyla 545,13 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 8.717,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,65 gerileyerek 7.734,4 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,54 değer kaybıyla 23.629,58 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,94 azalışla 39.475,36 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,62 artışla 1,135 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Trump'ın AB'ye yönelik tarife tehditlerini olumsuz karşıladı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığına işaret ederek, "Bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün ABD'de kurulmuş ya da üretilmişse gümrük vergisi uygulanmayacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Trump'ın, ticaret müzakerelerinde AB'nin sunduğu tekliflerin diğer önemli ticaret partnerlerinden gelenlerle aynı "kalitede" olmadığını düşündüğünü, Birliğe yönelik son tarife açıklamalarının AB'yi "harekete geçirmesini" umduğunu açıkladı.​​​​​​​

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