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Avrupa borsaları haftayı karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları haftayı karışık seyirle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 artarak 553,85 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 değer kazanarak 8.154,51 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,45 yükselerek 38.421,05 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,12 gerileyerek 22.287,56 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 azalarak 8.659,37 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,44 düşüşle 1,045 seviyesinde seyrediyor.

Avro Bölgesinde ocakta 50,2 olan bileşik PMI, şubatta bu seviyeyi korudu. Ocak ayında 46,6 olan imalat sanayi PMI ise şubatta 47,3'e yükselerek son 9 ayın en üst seviyesine ulaştı. Bu dönemde hizmet sektörü PMI 51,3'ten 50,7'ye geriledi.

İngiltere'de perakende satışlar, ocakta yüzde 1,7 ile beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Citi, HSBC, Morgan Stanley ve Royal Bank of Canada'ya, ülkenin devlet tahvilleriyle ilgili hassas bilgileri paylaştıkları gerekçesiyle yaklaşık 105 milyon sterlin ceza kesti.

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