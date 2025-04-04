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Avrupa borsaları haftayı sert düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, ABD'nin karşılıklı vergilerinin ekonomilere olumsuz etkisi endişesiyle haftayı sert düşüşle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları haftayı sert düşüşle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 5,12 değer kaybıyla 496,33 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,95 düşüşle 8.054,98 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,26 gerileyerek 7.274,95 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 4,95 değer kaybıyla 20.641,72 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 6,53 azalışla 34.649,22 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.44 itibarıyla yüzde 0,74 düşüşle 1,097 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta açıkladığı karşılıklı tarifelere ve bunların etkilerine odaklandı.

Trump, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklılık esaslı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu.

Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilecek. Tarife oranları, yüzde 10 ila 50 arasında değişiyor.

Çin, ABD'nin karşılıklı tarifeler kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını açıkladı.

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