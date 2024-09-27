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Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlayarak Stoxx Europe 600 endeksini yüzde 0,47 artışla 528,08 puana çıkardı; İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,43, Almanya'nın DAX 40 endeksi yüzde 1,22, Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 0,64 ve İtalya'nın FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92 değer kazandı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,47 artışla 528,08 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 artarak 8.320,76, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,22 değer kazanarak 19.473,63, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 yükselerek 7.791,79 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92 artışla 34.727,4 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybederek 1,115 seviyesinden işlem gördü.

Gün içinde 528,68 puana kadar çıkan Stoxx Europe 600 rekor seviyede kapandı.

Endekste yer alan kimya sektörü hisseleri yüzde 2,75, otomotiv sektörü hisseleri de yüzde 2,23 artış gösterdi.

Avrupa piyasaları, Çin'in ekonomik büyümeyi canlandırmak için hazırladığı teşvik paketini ve Fransa ile İspanya'dan gelen düşük enflasyon verilerini olumlu karşıladı.

Avro Bölgesi'nde tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentileri Eylül 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Avro Bölgesi'nde eylül ayında Ekonomi Güven Endeksi ise 0,3 puan azalarak 96,2'ye indi.

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