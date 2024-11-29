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Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nde kasım ayı enflasyon verisinin ardından yükselerek haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,58 değer kazanarak 510,25 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,03 artarak 19.626,45 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 yükselişle 7.235,11 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 değer kazanarak 33.414,56 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 yükselişle 8.287,11 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,057 artışla 1,056 seviyesinden işlem gördü.

Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda yüzde 2,3'e yükseldi.

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