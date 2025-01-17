Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı
Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde yükselişle tamamlarken, Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,69 artışla 523,62 puana çıktı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,69 değer kazanarak 523,62 puana çıktı. Madencilik sektörünün hisseleri yüzde 2 ile yükselişe liderlik etti.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,35 artışla 8.505,22 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 yükselerek 7.709,75 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 değer kazanarak 20.903,39 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,25 artışla 36.267,63 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,146 düşüşle 1,028 seviyesinde bulunuyor.
Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyallerle yükselen pay piyasalarında görülen kar satışlarının etkisiyle karışık seyir izleniyor.
Avrupa tarafında ise bugün İngiltere'de açıklanan verilere göre, perakende satışları aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,3 azalarak beklentilerin oldukça altında kaldı.
Avro Bölgesi'nde ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,4'e çıktı.